Biasin: "Icardi vuole restare all'Inter, magari vince lui. Con lui e James sarebbe un Napoli da scudetto. Contatti tra Wanda e Giuntoli"

Fabrizio Biasin, giornalista Libero, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24: "Con James e Icardi il Napoli sarebbe da scudetto, metterebbe in seria difficoltà la Juventus. Due volte capocannoniere a 26 anni, Icardi è un top player e parlano i numeri. Icardi non va d'accordo solo con tre compagni, con gli altri giocatori dell'Inter si scrive tutti i giorni. Il Napoli è la concorrenza come la Juventus, non bisognerebbe rinforzarla. Non si può vendere Icardi alla Juventus, spero che il presidente Zhang confermi le sue parole di qualche mese fa. Tante chiacchiere tra Wanda e Giuntoli, ma ora deve decidere il calciatore che ad oggi vuole restare all'Inter. Icardi è talmente cocciuto che magari vince lui. Il mercato dura troppi mesi, per me deve durare massimo un mese".