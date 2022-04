Biasin: "Drammatizzazione sui risultati di Spalletti, il club dovrebbe tenere i nervi saldi"

Fabrizio Biasin è intervenuto a Radio Goal trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss:

Crollo del Napoli? I risultati sono peggiorati, il Napoli è uscito dalla corsa scudetto. In atto però c'è una drammatizzazione esagerata sul Napoli e su Spalletti. Bisogna ragionare con lucidità, e mi riferisco a monte, chi gestisce il club dovrebbe tenere i nervi saldi. Non mi pare ci siano gli estremi per ripartire con un nuovo allenatore Non penso che un ritiro sia la soluzione giusta. Spalletti ha fatto un bel lavoro sin qui. Pensare che bisogna ricominciare da capo con un nuovo allenatore e un nuovo progetto non mi sembra che sia la scelta giusta per creare delle solide basi. Non capisco perchè bisogna dire che è stato un disastro.