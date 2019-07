Biasin: "De Laurentiis mi sta stupendo, ora vuole vincere per davvero lo scudetto! Icardi? Fermo sulla sua posizione"

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"De Laurentiis mi pare che abbia cambiato idea. Prima mi dava l’impressione di essere più accorto per lo strapotere della Juventus mentre adesso vuole provarci davvero a vincere lo scudetto. De Laurentiis ha avuto il merito di portare il Napoli in alto, poi per un periodo mi ha dato l’impressione di essersi inceppato mentre adesso mi sta stupendo. Icardi? Si poteva parlare con il giocatore a gennaio provando a mediare lasciandogli la fascia e poi facendolo partire in estate. In questo momento arrivano offerte da Napoli e Juventus ma lui è fermo sulla sua posizione. Gli azzurri e bianconeri tenteranno l'affondo nei primi d'agosto".