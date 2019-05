Biasin: "CR7 vuole Ancelotti o Mourinho alla Juve, Simone Inzaghi il piano B. Ilicic assai vicino al Napoli!"

Fabirizio Biasin, editorialista di Tuttomercatoweb, nel suo pezzo ha parlato anche del futuro della panchina della Juventus e della voce su Ilicic ed il Napoli:

"Se vi dicono che Ronaldo accetterà la decisione del club senza quantomeno essere interpellato… vi dicono una balla. Nella sua testa i nomi per provare a vincere la Champions sono 2: Ancelotti e Mourinho. Il primo difficilmente si muoverà da Napoli (ma pare che De Laurentiis una chiamata “precauzionale” a Gasperini l’abbia fatta), il secondo è libero come l’aria e, al limite, potrebbe avere solo un problema, definiamolo, “di coscienza” (non è mai stato tenero con i bianconeri). Si parla di incontro a Torino tra lo Special e la dirigenza dei campioni d’Italia, ma noi non ne sappiamo nulla e, quindi… credeteci solo se volete crederci. [...] Inzaghi e Paratici sono molto amici, ma anche io sono amico di Peppe ‘o pizzettaro eppure non mi prende a lavorare con lui nonostante la mia insistenza. Il senso è: Inzaghi - nell’ottica molto juventina e già praticata in passato con successo de “l’allenatore lo formiamo noi” - è un ottimo piano B se la Juve non riuscirà a chiudere per uno dei suoi “piani A”. [...] Ilicic è assai vicino al Napoli".