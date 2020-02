Ultimissime calcio Napoli - L'editoriale di Fabrizio Biasin su TMW: "Di certo Gattuso non è arrivato a Napoli per caso. De Laurentiis cercava una cura per gli alti e bassi della sua squadra, l’ha trovata - almeno per il momento - nell’allenatore specializzato in "situazioni complicate". Tra una settimana arriva la sfida impossibile con il Barcellona, ma se lo chiedete a lui che ha vinto un Mondiale vi dirà che di impossibile non c'è (quasi) nulla".