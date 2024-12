Biasin attacca Conte: "Se l'Inter è inarrivabile perché è scappato nel 2021?"

Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, attacca Antonio Conte dopo le dichiarazioni in conferenza stampa in risposta a Marotta:

"Conte e Marotta si punzecchiano. Son scaramucce tipiche tra pretendenti al titolo. L’anno scorso al posto di Conte c’era Allegri, ora tocca all’ex guida dei nerazzurri che dice cose come: “L’Inter ha due squadre e trequarti, parliamo del nulla cosmico". Qui però casca l’asinello: se Antonio è così convinto che l’Inter sia inarrivabile, perché l’ha abbandonata in fretta e furia (e con buonuscita) nel 2021? Era certo che la rosa non fosse più all’altezza, oggi invece è convinto che sia inarrivabile. Curioso.

La verità è che nessuno si accontenterebbe di un eventuale secondo posto: non lo farebbero certamente Marotta e Inzaghi, ma neppure Conte (“Il secondo posto è il primo dei perdenti, per me non significa nulla” disse il 22 luglio 2020) e non esulterebbero nemmeno Fonseca, Motta e Gasperini. Son tutti in corsa per vincere, qualcuno lo ammette, qualcun altro no. Anche questa è strategia".