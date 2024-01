Biasin a CN24: "Mi piacerebbe molto Mourinho al Napoli. L'Inter? Se gioca come le ultime due gare non ha rivali"

Fabrizio Biasin è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Se l'Inter gioca come le ultime due gare può far paura a tutte, ma non credo sia una gara già segnata contro il Napoli. Chi pensa ciò, probabilmente non conosce le finali che hanno una storia a parte. Due settimane fa si criticò la squadra di Inzaghi perché non brillante dal punto di vista fisico, adesso invece si esalta la condizione. Quando vedo giocare l'Inter so che vedrò un buon livello di gioco, tendenzialmente mi diverto. La formazione anti Napoli è fatta, Bastoni andrà in panchina perché non al 100%. Al suo posto ci sarà De Vrij con Acerbi che si sposterà da braccetto sinistro. Mourinho al Napoli? Mi affascina abbastanza. Uno come lui sarebbe l'ideale lì, mi piacerebbe davvero molto".