Biasin a CN24: "Icardi vuole restare all'Inter, ha detto no a tutti i club"

Il giornalista Fabrizio Biasin è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live.

"Icardi? E' un no a tutti i club, lui porta avanti la teoria che ha descritto bene in un post 'io sono interista e ve lo dimostrerò'. Credo che non cambierà la sua posizione".

"La Juventus ha fatto vari tentativi nelle sessioni scorse di mercato ma il giocatore ha sempre detto di no".