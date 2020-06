Bianchi: "Questo calcio è anomalo, non c'è condizione fisica. Vincere? Il Napoli può farcela, ha un vantaggio sulla Juve"

Ultime calcio Napoli - Ottavio Bianchi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Bianchi

"Questo è un calcio anomalo, c'è stata interruzione durante il campionato. Poi ripartirà la nuova stagione e i calciatori non si fermeranno. Come si vince? Con fortuna, se hai i tuoi calciatori importanti in forma è un conto, se sono acciaccati è un altro conto. Le squadre che arrivano in finale si equivalgono, le gare sono sempre tirate. Adesso, poi, con questa situazione, è tutto più difficile. C'è difficoltà, non c'è forza nelle gambe. ma sono avvantaggiati i calciatori brevilinei. Maradona? Dicono che non si allenasse, ma non è vero: se ancora oggi gli dai la palla si diverte come un bambino. I grandi campioni, il pallone lo accarezzano e lo amano. Diego portava il pallone anche fuoriu dal campo".