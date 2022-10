Bianchi: "Il Napoli è una delizia, si è da scudetto! Tre aspetti lo dicono, vi spiego"

Ottavio Bianchi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“E' prematuro dirlo, ci sarà l'insidia della sosta, ma per quello che si è visto il Napoli è da scudetto. Chi entra fa bene, non ci sono titolari e riserve e gioca in scioltezza, è una delizia! Si evince dalla serenità della panchina, nei cambi e nell'impegno: questo vuol dire che l'ambiente è sereno e non ci sono polemiche arrivando a conoscere al meglio le proprie caratteristiche. La maturità dei tifosi del Napoli è evidente. Prima la squadra vinceva con le grandi e perdeva con le piccole, sono cose che accadono sempre".