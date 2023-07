Bianchi: "Difficile ripartire dopo uno scudetto? Difficile per chi non è abituato a vincere"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex allenatore del Napoli Ottavio Bianchi, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Difficile ripartire dopo uno scudetto? Difficile per chi non è abituato a vincere, c’era un famoso detto quando siamo stati in Brasile col Napoli: eravamo ospiti di un latifondista che aveva una piantagione di canna da zucchero, ci raccontava che ogni anno si riparte da zero. È particolare che dopo un campionato talmente bello come quello del Napoli, per farlo serve dare il massimo da parte di tutte le componenti: serve che i giocatori non si sentano appagati. Sono stato tanti anni a Napoli, le valutazioni tecniche le farà lo staff tecnico poi il presidente tirerà le conclusioni: non credo che entrerà nel merito del rendimento di una squadra o di un singolo giocatore”