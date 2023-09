Bianchi: "De Laurentiis su Garcia? Se il presidente dice che c’è tanto da lavorare, è normale"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex allenatore del Napoli Ottavio Bianchi, rilasciando alcune dichiarazioni.

“L’Italia di Spalletti non è stata malvagia, nel cambio d’allenatore c’è sempre un responso di quantità e di voglia ma serve anche tempo. In campionato di solito si tendeva a dare giudizi dopo una decina di partite, per sapere cosa fosse cambiato. Adesso è importante lasciar lavorare il nuovo ct.

De Laurentiis su Garcia? So bene quali siano le insidie, sarei presuntuoso nel dare un giudizio sul modo di lavorare del mister francese. Se il presidente dice che c’è tanto da lavorare, è normale: si è all’inizio, anche se avesse vinto tutte e tre le partite 10-0 ci sarebbe stato da lavorare.

Raspadori? Il calcio è un gioco di squadra, la posizione è un palliativo: dipende da cosa fai col possesso del pallone, l’importante è avere giocatori come lui e soltanto dopo c’è il problema di come schierarli”