Bezos-Napoli, il pres. di BCC Napoli: "Non posso dire molto, ma il calcio non interessa. Vlahovic-Juve? Vediamo cosa farà Consob..."

"Bezos interessato al Napoli? Ho un contratto di riservatezza che mi vincola, ma non credo che il calcio sia nel progetto di Amazon. Napoli come città però è un luogo riconosciuto per valore ma anche come polo attrattivo dal punto di vista economico. Se un cliente ha il conte in rosso e vuole comprare Vlahovic chiamo i Carabinieri. Voglio vedere cosa dirà la Consob e le autorità, essendo la Juventus quotata in borsa, dell'operazione della Juventus. E' come acquistare una Ferrari con i soldi dei consumatori. Non conosco nello specifico la situazione in casa Juventus, ma non guasterebbe un po' di prudenza. Stiamo tirando troppo la corda".