Beto: "Che ricordi con quei compagni di squadra! Il gol che ricordo meglio? Quello contro la Samp e quello segnato a Pagliuca, peccato non aver giocato contro il Vicenza"

Joubert Beto, ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Pianetanapoli, in occasione dell'evento tenutosi al Club Napoli Rio de Janeiro. Ecco quanto evidenziato da CN24:

”Sono molto contento di essere qui e ringrazio il club per avermi premiato con questa targa celebrativa. E’ importante per i tanti napoletani che vengono a Rio avere un punto di riferimento. Sono stato un solo anno a Napoli ma sono stato benissimo. Ricordo la bellezza della città, il calore della torcida ed il grande gruppo dei compagni di squadra. Ho realizzato quattro reti e ricordo con piacere il gol realizzato alla Sampdoria che ci fece vincere la partita ed ovviamente il pareggio segnato a Pagliuca nella semifinale di coppa italia contro l’Inter poi vinta ai rigori. Tutti tifosi mi hanno chiesto perché Montefusco non mi fece giocare la finale di ritorno contro il Vicenza, io rimasi molto male che non potetti dare una mano alla squadra. Forza Napoli Sempre!".