Bertotto: "Il Napoli era allo sfascio, lavoro di grande impatto di Gattuso! Su Osimhen..."

Ultimissime calcio Napoli - Durante il programma “Taca La Marca” in onda su Radio Musica Television è intervenuto Valerio Bertotto, tecnico ed ex calciatore di Udinese e Siena:

"Gattuso ha realizzato un lavoro di valore e di grande impatto, prima della sosta era un ambiente ed una squadra allo sfascio, visto le problematiche di gestione, il cambio tecnico e la situazione multe. Creare i presupposti per ritornare a fare un campionato degno del Napoli non è stato semplice, Gattuso è stato bravo a dare un senso di qualità, serietà e professionalità. Complimenti a De Laurentiis che ha puntato su un allenatore giovane. Osimhen? Bisogna sempre ricordare che il campionato italiano non è mai facile per uno straniero. Bisognerà capire qualora la trattativa andasse in porto come il ragazzo si calerà nella nuova realtà”.