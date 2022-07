Berti: "Feci un brutto gesto contro il Napoli: insultavo Maradona, mi sputava..."

Ospite dell'ultima di Inter TV -Careers, Nicola Berti ha ricordato il periodo trascorso con la maglia nerazzurra:

"Arrivai all'Inter come un Gian Burrasca, senza paura forse anche per timidezza. I primi mesi forse non fui accettato, poi mi hanno visto in campo che era il mio modo di fare, mi serviva per caricarmi. Quell'anno, arrivò il celebre Scudetto dei record: “Feci un gol al Napoli che fu deviato da Luca Fusi, poi dopo il gol di Lothar Matthaus corsi in giro a fare il gesto dell'ombrello a tutti, c'era un'adrenalina pazzesca. Gli ultimi dieci minuti andai a marcare Diego Armando Maradona e lo insultavo anche, mi sputava e io non mi pulivo”.