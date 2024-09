Berrettoni a CN24: "C'era un senso di grossa responsabilità ai primi giorni del nuovo Napoli. Giocavamo sempre in casa, una roba mai vista"

Napoli - L’ex Emanuele Berrettoni ha parlato ai nostri microfoni di CalcioNapoli24 Live su CN24 Tv nei primi giorni della storia di SSC Napoli: “Ho sempre grandi ricordi dei primi giorni di Napoli, era tutto in costruzione e ci sono state grandi difficoltà all’inizio ma perché si partiva da zero, ma il progetto era già tracciato. C’era un senso di grossa responsabilità da parte di tutti noi che eravamo lì presenti, Napoli voleva dire rappresentare un popolo intero. I napoletani sono sempre ovunque e noi giocavamo praticamente sempre in casa, penso non è mai successo vedere 50mila spettatori in Serie C".