Bernardeschi su Sarri: "Allenatore maniacale, la Juventus è il club perfetto per lui"

Federico Bernardeschi, attaccante della Juventus e della Nazionale Italiana, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Rai Sport. Ecco le sue parole su Maurizio Sarri.

"Come sta? Spero bene. Ora è un po' di giorni che non lo vedo. Però spero bene. Ho visto un po' di video e credo che fosse già fuori quando pioveva con il K - way quindi sta bene. Se si è già ambientato? Per quanto lo conosco devo dire che un allenatore maniacale come lui, la Juventus è il club perfetto perché ti mette a disposizione tutto a 360 gradi per lavorare al meglio. Quindi lui che pensa sempre ogni minuto a come lavorare e a come poter migliorare la squadra. Credo che non ci sia posto migliore".

Aveva bisogno di un allenatore maniacale la Juventus? "Io dico sempre che ogni allenatore ha le proprie caratteristiche e ha le proprie idee come è giusto che sia. Tutte le persone sono diverse e ognuno ha il suo background e il suo passato e ci sono visioni differenti. Io credo che quello che ha fatto Allegri è stato veramente importante. Ha vinto tantissimo e credo che di questo tutti se ne siano resi conto poi adesso che un allenatore nuovo che ha tantissima voglia di vincere e non vediamo l'ora di vincere insieme a lui".