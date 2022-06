Bernardeschi-Napoli, Bargiggia: "ADL non ha mai aperto concretamente per due motivi"

Calciomercato Napoli - Bernardeschi al Napoli? Paolo Bargiggia ha fatto il punto sulla trattativa sul sito seria24. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.

Ecco cosa scrive Bargiggia:

"Intanto il procuratore di Bernardeschi e buona parte della stampa specializzata provano a tirare per la giacca De Laurentiis che, un po’ sta al gioco, ma ad oggi, in sostanza non ha per nulla aperto nei confronti dell’arrivo dell’ex juventino; questione di ingaggio e di opportunità. Se tanti club seguissero le orme del Napoli, in giro ci sarebbe maggior sostenibilità, conti in ordine e coerenza tattica".