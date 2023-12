Bernardeschi: "Italia? Il mister farà le sue valutazioni, la Juve sta tornando grande"

Federico Bernardeschi ha ricevuto dal CONI la medaglia d’argento al valore sportivo, nella cerimonia alla Reggia di Venaria:

“Un’importanza speciale per quello che abbiamo fatto agli Europei sia per noi stessi ma soprattutto per il paese. È un riconoscimento importante e sono molto orgoglioso di riceverlo.

Questa è la città in cui vivo, la Juve è un pezzo di cuore e questo non si può negare. Sicuramente una grande partita tra due grandissime squadre e spero che vinceremo noi, vediamo come va. La Juve sta tornando grande.

Italia? Il mister farà le sue valutazioni, ha tanti giocatori, io sono qui. Ho seguito il sorteggio, e seguo la nazionale, io sono qui”.