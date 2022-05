Bergonzi: "Spezia-Napoli? Bravo Marchetti a gestire una situazione molto difficile, anche fisicato"

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Mauro Bergonzi, ex arbitro di Serie A. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di calcioinpillole.com.

Sulle prestazioni degli arbitri nell'ultima giornata "E stato il miglior Week End di tutto il campionato per gli arbitri, peccato sia arrivata solo all'ultima giornata, ma questa era la gironata dei verdetti, quindi sono contento per i miei ex colleghi. Si sono dimostrati concentrati, attenti e sul pezzo, nonostante il clima incandescente e i match difficili."

Complimenti agli arbitri della Serie A "La gestione di Orsato? Sono situazioni in cui bisogna essere li, sul terreno di gioco. Giudicare da esterni è impossibili. Sono situazioni che capsici in campo, ma Orsato ha preso la decisione corretta ma sa solo lui cosa accade davvero. Lui è stato bravo a tenere tutti a bada, in un momento in cui il clima era rovente. Ha avuto una gestione da grande arbitro d'esperienza. Non a caso lui rappresenta gli arbitri italiani a livello internazionale. Complimenti anche a Doveri, che ha arbitrato tutte le partite dello scudetto, ed è di gran lunga il migliore della Serie A. Lui è un ragazzo umilissimo e che ha fatto tanta gavetta, ed ha lavorato duro per essere il numero uno, e se lo merita tutto. Sozza ha fatto il ritorno dei Playoff, ha delle caratteristiche che mi fanno impazzire, è giovanissimo ma è pacato, sereno e tranquillo, ma anche duro e severo. I calciatori lo conoscono già tutti, e sono loro che spesso decidono le sorti di un arbitro, attraverso determinati comportamenti. Altro complimento voglio farlo a Maresca, che ha fatto negli ultimi due mesi un ottimo lavoro, e ieri aveva Venezia-Cagliari, e non era facile."

Sul rigore Bonucci-Torreira "Assolutamente si, il rigore c'è. Bonucci è in ritardo ed entra in maniera negligente su Torreira. Indiscutibile il calcio di rigore."

Su Marchetti e le vicende di Spezia-Napoli "Marchetti ha gestito benissimo una situazione molto difficile. Lui è un profilo molto interessante, perché oltre ad essere bravo nell'arbitraggio in se, è anche fisicato, e questo può incutere timore e rispetto nei giocatori. Lui è giovanissimo e ha saputo davvero come venire a capo di una situazione particolare, delicata, e si è dimostrato all'altezza della situazione."

Su Caressa-Giulini "Quando capitano quelle situazioni è perchè ci sono delle ruggini personali che hanno radici lontane. Penso che non si rischi nulla in termini di squalifiche, perchè sono situazioni personali che riguardano solo loro due."