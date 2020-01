Bergonzi sicuro: "Non era fallo quello commesso da Leiva su Zielinski"

"E' un'ingenuità ma non era fallo quello commesso da Leiva su Zielinski". A dirlo in diretta a TMW Radio, durante Maracanà, è l'ex fischietto Mauro Bergonzi, parlando dell'arbitrggio di Massa in Napoli-Lazio di Coppa Italia. "Se poi un giocatore manda a quel paese un arbitro, merita il cartellino ma uno come Massa, che sostituirà Rocchi e Orsato tra i big, doveva avere più qualità nelle scelte tecniche - afferma - Una prestazione indecisa fin dall'inizio. Nel primo tempo non è stato un arbitraggio all'altezza della partita e del suo valore". Mentre sul derby delal Capitale del weekend dice: "Io direi Orsato, sarebbe l'ideale, con al Var Calvarese o Aureliano".