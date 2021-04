Bergonzi: "Mariani? Ottimo arbitro, è azzeccatissimo per Juve-Napoli"

Ultime calcio - L’ex arbitro Mauro Bergonzi ha parlato delle designazioni arbitrali di Juve-Napoli. Queste le parole ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante Punto Nuovo Sport Show:

"Mariani per Juventus-Napoli? È un ottimo arbitro e che sta facendo un’ottima stagione. Ha diretto dei big match e l’ha fatto assolutamente bene. La designazione è azzeccatissima perché è in forma. Di Paolo al VAR? Irrati ogni tanto bisogna mandarlo anche in campo. Voi dovete ragionare anche in termini di designatore che dovrà designare tanti arbitri con un campionato che si prospetta infuocato. Lui deve selezionare gli arbitri e pensare che per ogni big match ci sarà un arbitro in forma. Ma Mariani è stato uno dei migliori. Che tipo di arbitro è? È uno pacato, sorridente. L’ultimo flash che ho è quello di Inter-Atalanta, quando è andato da Conte richiamandolo, per poi ammonirlo quando Conte ha continuato con le proteste. Negli ultimi due anni è uno di quelli maggiormente cresciuto. Credo che lui e Di Bello saranno tra i migliori.

“Fabbri non richiamato da Mazzoleni per il fallo di De Ligt su Belotti? Io a Tiki Taka ho fatto rivedere l’episodio. Mi risulta un fallo evidente. Irrati era ospite alla domenica sportiva e gli è stato chiesto perché alcuni arbitri non consultano il VAR e lui ha risposto: “Perché al monitor c’è un arbitro che deve decidere se l’episodio è oggettivo o opinabile, che è la cosa più difficile”. Quella è la difficoltà del lavoro. Secondo me l’episodio di De Ligt e Belotti è chiaro e il Var doveva richiamare il direttore di gara. Non è avvenuto? Perché loro probabilmente l’hanno ritenuto un fallo opinabile. Il punto nodale è tutto lì. A questo punto bisognerebbe rivedere un po’ i parametri. Rigore su Chiesa contro il Benevento? Sì, quello è un errore ancora più grosso”