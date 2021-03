Bergonzi a CN24: "Non c'è alcuna irregolarità nel gol di Politano. Orsato? Fuori luogo parlare ancora dopo tre anni"

Mauro Bergonzi ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "Trentalange è un uomo di spessore, credo che darà molta importanza alla formazione degli arbitri così come la tecnologia intesa come strumento per aiutare gli arbitri. Mi auguro che sia fatto un lavoro meraviglioso sul cosiddetto movimento arbitrale giovanile perchè ultimamente c'è stata poca qualità, pur comprendendo tutte le difficoltà. Gol di Politano? Abisso l'ha convalidato perché in campo si fa fatica a capire. Rivedendo le immagini, specialmente quella dietro la porta, mi sembra che la rete sia regolare perchè la palla tocca la spalla. Non ho ravvisato una irregolarità. Orsato? Trovo fuori luogo che si faccia ancora polemica su un episodio di tre anni fa. Non ci volevano mica tre anni per vedere che quello era un errore. Si arriverà al momento in cui anziché passare tre anni si potrà aspettare solo pochi giorni per parlare di un errore".