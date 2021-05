Bergomi: "Tanti esperimenti di Gotti, contro il Napoli lo paghi. Azzurri davvero in forma, ora attenzione alla Fiorentina"

Calcio Napoli - Beppe Bergomi, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine di Napoli-Udinese. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Tanti esperimenti da parte di Gotti, come Zeegelaar proposto come difensore centrale. Questo contro il Napoli lo paghi, gli azzurri segnano tantissimo da fuori area ed in ogni altro modo. E' una squadra davvero in forma. La Fiorentina nella gara d'andata ha preso 6 gol dal Napoli ed una gara del genere resta nella mente dei calciatori. Poi sono le ultime partite di Iachini che vuole chiudere in bellezza, Vlahovic vuole segnare. In ogni caso il Napoli sta bene e gioca alla grande, così può vincere contro chiunque. Osimhen ha tecnica in velocità, lo dimostra quando accelera e lascia sempre il pallone attaccato al piede. Sta crescendo, qui in Italia spesso si ha fretta. Ora ci sta facendo vedere quel che sa fare".