Bergomi: "Spalletti? Il Napoli è adatto alle sue idee di calcio, ma può migliorare una cosa sul mercato! Con Luciano vi divertirete"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex difensore dell’Inter Giuseppe Bergomi, rilasciando alcune dichiarazioni:

“La nazionale di Mancini? Le convocazioni sono corrette, ho sentito polemiche in questi giorni ma il suo 4-3-3 è disegnato bene. Raspadori? Ragazzo interessante, sa fare gol in area ma lavora da numero 10 quando c’è bisogno di costruire l’azione. Insigne? Grande personalità, ha fatto un ottimo campionato ed è un uomo squadra: mette il talento a disposizione della squadra e si è preso responsabilità in un ambiente non semplice. Merita la numero 10, lo porterà con onore e meriterebbe anche una maglia da titolare. Spalletti? Il Napoli è adatto alle sue idee di calcio, ha una squadra costruita bene. Lo conosco già da prima dei tempi dell’Inter, è sempre stato uno curioso che guardava avanti: l’Inter l’ha riportata in Champions dopo anni, a Napoli vi divertirete. Cosa manca al Napoli? In determinate piazze non è facile vincere, il Napoli ha giocatori importanti come Insigne, Osimhen, Politano, Lozano e Zielinski, ma può migliorare la fase difensiva dove si potrebbe intervenire sia al centro, sia sui terzini. Il Napoli può fare più di quanto già fatto finora”