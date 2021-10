Bergomi: "Osimhen è incredibile, Spalletti lo migliorerà anche nello stretto. Gare risolte su calci piazzati, è merito dell'allenatore"

Napoli Calcio – Beppe Bergomi ha parlato ai microfoni di Sky nel pre partita della gara di Europa League che si giocherà allo stadio Diego Armando Maradona tra Napoli e Legia Varsavia:

“Osimhen è un giocatore incredibile che permette al Napoli di attaccare in più modi. Anche nell'ultimo gol col Torino, entra nella combinazione stretta. Spalletti lo migliorerà anche lì. La compattezza di squadra viene dalla serenità che ha dato Spalletti. Luciano ci mette del suo, il 30% delle gare si risolve con le palle da fermo e lui ci mette sempre qualcosa di diverso. La cosa interessante è che il Napoli in difesa mantiene due titolari, uno invece a centrocampo e un altro in attacco”.