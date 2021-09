Bergomi: "Napoli squadra coraggiosa, Spalletti ha dato consapevolezza"

Napoli - Beppe Bergomi ha parlato del Napoli a Sky Calcio Club: “Il Napoli è una squadra coraggiosa, perché anche nel secondo tempo contro la Juventus toglie un centrocampista e mette Ounas. A Napoli l’algerino non aveva mai fatto bene, però Spalletti ci crede. E poi i cambi hanno fatto differenza, secondo me Luciano ha dato consapevolezza a tutto il gruppo e l’ambiente. Il Napoli ha una rosa profonda, è vero che non hanno una riserva di Mario Rui sulla sinistra ma hanno preso Juan Jesus che può giocare terzino. In attacco hanno tanti giocatori, ieri è uscito Insigne, ma sono entrati: Lozano, Zielinski e Ounas. Le partite facili le vincono devono vincere quelle partite che si sporcano come hanno fatto a Genova. Se riesce a vincere quelle partite lì allora potrà dire la sua”.