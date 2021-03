Bergomi: "Napoli in linea con l'obiettivo Champions, le assenze hanno condizionato molto il rendimento della squadra"

Ultime notizie Napoli – Beppe Bergomi, ex calciatore ed opinionista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di “Sky Calcio Club” dopo Napoli-Bologna. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Insigne anche nelle difficoltà ha sempre tirato fuori la prestazione, anche se non fa gol. Il Napoli mi piace ed è in linea con l’obiettivo di centrare la Champions League. In avanti le assenze hanno condizionato molto il rendimento della squadra. Gli azzurri sanno giocare sia contro una difesa schierata che poi in campo aperto”.