Ultime notizie calcio Napoli - Beppe Bergomi, ex calciatore ed opinionista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Sky Calcio Club”. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Credo che giocheranno Manolas e Koulibaly che in campo aperto sono molto veloci, ovviamente dipenderà anche da chi ci sarà in attacco nel Barcellona. Un allenatore ci diceva di spingere per dieci minuti per poi rintanarci in difesa e ripetere questo schema. Potrebbe essere una soluzione”.