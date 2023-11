Beppe Bergomi, opinionista Sky, ha commentato la prossima sfida in Champions del Napoli: "Per il Napoli con l’Union Berlino si tratta di un match point per la qualificazione agli ottavi? Penso proprio di sì. All’Union vidi fare una buona fase difensiva contro il Real Madrid, ora la rivedrò meglio a Napoli dato che sarò al commento della partita".