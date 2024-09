Bergomi: "Conte a Torino per non perdere contro la Juve! Vi spiego perché ha cambiato modulo"

Ultime news Napoli - Beppe Bergomi, opinionista ed ex calciatore, ha parlato così a Sky Calcio Club di Juve-Napoli:

"La posizione dello scozzese Scott McTominay mi ha colpito: si alzava molto vicino alla punta. Conte vuole mettere in campo i migliori: per questo ha fatto delle scelte di formazione, nella partita contro la Juventus, che possono sembrarci sorprendenti.

Cambio modulo? Chi agiva a tutta fascia, secondo me, non lo convinceva al 100%. Magari mi sbaglio e torna al veccho modo di schierare la squadra in campo, ma io l'ho vista così. Conte è andato a Torino con l'idea di non perdere contro la Juventus. Alessandro Buongiorno è bravo: mi è piaciuto. In fase difensiva, ha fatto il suo. Prima abbiamo parlato di Acerbi e Gabbia, ma Buongiorno sta facendo sicuramente bene".