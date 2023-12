Bergomi attacca: "Il Napoli non è più squadra, vi spiego subito perché"

Ai microfoni di Sky Sport, nel post-partita di Roma-Napoli, Beppe Bergomi s'è espresso così a Sky Calcio Club:

"Vittoria meritata per la Roma, per quel che ha fatto soprattutto nel primo tempo. La Roma √® squadra, il Napoli non lo √®: i giallorossi sanno stare nella sofferenza, l'anno scorso il Napol dominava per gioco, gol fatti e subiti, adesso vive una situazione che non la fa essere squadra. Alla fine perdi, perch√© perdi la concentrazione e saltano i nervi. La Roma la vince perch√© √® pi√Ļ squadra in questo momento del Napoli, d√† quest'impressiona la squadra dei partenopei".