Bergamo, il sindaco: "Cosa deciderà Gasperini? Ieri gli ho mandato più di un messaggio"

Calciomercato Napoli, quale futuro per Gian Piero Gasperini corteggiato da Aurelio De Laurentiis pronto ad affidargli la panchina azzurra? A parlarne è stato anche Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, intervenuto a Tmw Radio:

Come finirà con Gasperini? Non so nulla, ma se lo sapessi non ve lo direi (ride, ndr). Gli ho mandato più di un messaggio però ieri, oltre a Percassi. La società ha grandissimi meriti, insieme hanno prodotto un risultato incredibile. Ci sentiremo di nuovo con la squadra per incontrarci e festeggiare insieme con tutta la cittadinanza. Ne parleremo più avanti. Cosa chiederei a Percassi? Io tutto quello che ho desiderato l'ho avuto. Ogni desiderio è stato superato dalla realtà. Alla squadra volevamo bene anche quando lottava per salvarsi, ma quello che è successo da 8 anni a questa parte è incredibile".