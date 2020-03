Benny Carbone: "Mertens ha dimostrato con i numeri di essere un elemento fondamentale! Il discorso sul coronavirus è molto semplice e Gattuso lo ha centrato perfettamente"

Ultimissime calcio Napoli - Benito Carbone, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”:

"Mertens ha dimostrato con i numeri di essere un giocatore molto affidabile, è un elemento fondamentale, di livello davvero importante e se il Napoli riuscirà a trattenerlo, rinnovandogli il contratto, farà un grande colpo. Sinceramente sono molto felice di questa notizie, perché il belga, oltre alle qualità tecniche e tattiche, si sente a casa sua a Napoli, si sente un leader e lo fa vedere sempre. Il discorso sul coronavirus è molto semplice e Rino (Gattuso, ndr) lo ha centrato perfettamente: no allo spezzatino, o si gioca tutti insieme o non si gioca, è inutile fare le selezioni delle partite da giocare e da rinviare, si falsa tutta una stagione. Anche a livello psicologico, sono situazioni che fai fatica a gestire, non puoi pensare di giocare una partita tra due mesi mentre gli altri vanno in campo e casomai sei anche costretto ad inseguire. Io dico solo una cosa, ero sicuro che Gattuso fosse l’uomo giusto per il Napoli perché è una persona sanguigna, vera, è un ragazzo del Sud, conosce le dinamiche del calcio, ha vinto tantissimo, è di cuore e nella gestione del gruppo si fa voler bene e rispettare da tutti, è un trascinatore. Non è un caso che nelle ultime cinque partite abbia ottenuto quattro vittorie ed un pareggio ma con un certo Barcellona, c’è poco da dire, la squadra sta migliorando perché sta seguendo l’allenatore. Il Napoli nelle scorse stagioni ha fatto sempre meglio e non è riuscita a vincere solo perché ha avuto davanti a sè la Juventus, quindi non poteva dimenticare come si gioca al calcio come purtroppo è successo con un allenatore straordinario come Ancelotti. Il Napoli deve pensare ad una partita per volta, come sostiene Gattuso, contro l’Inter in Coppa Italia la squadra non deve pensare di avere un vantaggio per la vittoria a San Siro. Comunque confido molto sul lavoro di Rino perché vedo una squadra sempre più cattiva dal punto di vista agonistico, che sa quello che vuole e come vuole arrivarci. Un messaggio a Gattuso? Rino continua così, stai andando alla grandissima, è la strada giusta per risalire in classifica e perché no, vincere qualcosa. Saluto sempre con grande piacere i tifosi napoletani, sono sempre molto affettuosi con il sottoscritto, pur avendo giocato una sola stagione in azzurro. Quella maglia numero 10 pesava, eccome se pesava…".