Bennucci: "Italiano? Sarebbe venuto molto volentieri a Napoli, ma..."

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Calciomania” di Massimo D’Alessandro è intervenuto Sandro Bennucci, giornalista

“A Firenze ci sono sempre stati i guelfi ed i ghibellini quindi c’è chi sostiene che il Viola park sia stato un ottimo investimento e chi invece critica Commisso per questa scelta, perchè ha privilegiato l’impianto sportivo per gli allenamenti non investendo sulla squadra. Per esempio c’è stato l’anno in cui è stato ceduto Vlahovic alla Juventus e quei soldi, i critici sostengono, siano stati investiti sul Viola park.

Per la finale di Conference stanno partendo 10mila tifosi della Fiorentina per assistere alla gara di domani. C’è chi è andato nelle Marche, chi è andato in Puglia a prendere il traghetto e chi è andato in Albania per raggiungere la Fiorentina in macchina. L’attesa c’è, dopo 2 finali perse l’anno scorso, stavolta la Fiorentina non può sbagliare. Perdere 3 finali in 2 anni sarebbe un dramma sportivo.

Il futuro di Italiano? Lui è ermetico in questo momento, non fa trapelare nulla, ma giustamente perchè ha una finale da giocarsi. Sicuramente andrà via da Firenze, sarebbe venuto molto volentieri a Napoli, ma non credo ci sia più questa possibilità”