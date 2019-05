Alejandro Grimaldo, terzino del Benfica, ha rilasciato un'intervista a Radio Marca. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Al momento l'unica cosa a cui penso è poter riposare un po' dopo la lunga stagione. Non so quello che succederà. Ho un contratto con il Benfica in essere, qui sono contento ma sono sempre disposto ad ascoltare nuove proposte. Vediamo cosa succederà".