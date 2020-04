Benevento, Vigorito: "Taglio stipendi? Sì, ma non uguali per tutti: non possiamo togliere il 50% a chi prende 3000 euro"

Ultime calcio - Ai microfoni di Sky Sport 24 il presidente del Benevento, Oreste Vigorito ha parlato della situazione attuale:

"Il calcio deve essere visto come un'azienda e non solo come uno sport, ed è un fenomeno economico, sociale e finanziario. Al lato sociale crediamo di adempiere, poi c'è il resto. Il calcio è sostenuto da presidenti che, specie in serie B, sono tutti imprenditori a livello nazionale o locale. Questa crisi toccherà anche le loro aziende, che mantengono il calcio. Taglio stipendi? Penso che non si possa decidere un taglio e poi applicarlo a tutti in ugual maniera, perché i rapporti sono fra ogni società e i suoi calciatori. In ogni club ci sono giocatori ad inizio carriera, quelli alla fine e quelli di mezzo che hanno un valore di mercato. Biosgna parlare con loro e con i procuratori: a uno che prende tremila euro al mese non si può togliere metà dello stipendio".