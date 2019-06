Benevento, Maggio: "Sarri ha sbagliato a parlare dei messaggi privati, deluso da lui quando mi lasciò in panchina all'ultima. Sul palazzo inteso lo scudetto..." [ESCLUSIVA]

Christian Maggio, difensore del Benevento, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni di 'Calcio Napoli 24 Live', trasmissione in onda a CalcioNapoli24 Tv (296 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

Intervista Maggio a Calcio Napoli 24

"Campionato difficilissimo quest'anno, abbiamo avuto tanti alti e bassi e ci sono mancati gioco e punti in alcuni periodi. Annata positiva, abbiamo scoperto tanti giovani interessanti, ora siamo pronti per affrontare il prossimo anno con basi buone e un progetto serio. Ho avuto la fortuna di giocare con Hysaj, ha fatto veramente bene. E' chiaro che quando arriva un nuovo allenatore e con idee diverse un giocatore non assimila, ci può stare non rendere come in passato. Non è stata facile l'annata di Hysaj quest'anno. Lo sento spesso, posso solo parlare bene di lui. Dispiace se va via, per me rimane un grande amico e un buon giocatore, gli auguro il meglio se dovesse andar via. E' difficile dare tanto negli ultimi mesi quando è tutto già scritto, il Napoli è una grande squadra. Nel campionato il problema è la Juve che ha un altro passo, mi auguro che possa cambiare qualcosa"

Su Sarri alla Juve

"Situazione surreale per me e i tifosi del Napoli nel vedere Sarri con lo stemma della Juventus. Immagino i tifosi che dopo quei tre anni fantastici hanno dovuto assistere a questo passaggio. La Juventus si è voluta tutelare e ha deciso di voler cambiare stile di gioco, ora vogliono vincere ma con il bel gioco. Il prossimo Napoli-Juventus la guarderò da casa, c'è tanta rabbia dei tifosi ed è comprensibile"

Sul mancato saluto al San Paolo sul terreno di gioco

"Non provo rabbia nei confronti di Sarri, fa parte del gioco. Sono rimasto deluso, ci tenevo tanto a giocare la mia ultima partita con la maglia azzurra al San Paolo. Non ho rancori, ma mi dispiace tanto, la cosa più bella è stato il giro di campo a fine gara con la mia famiglia, il San Paolo ha mostrato tanti striscioni e cantato cori per me. Tante persone si sono avvicinate a noi, un po' tutti provarono a consolarmi".

Ancora su Sarri e la rivelazione sui messaggi ricevuti dai giocatori del Napoli

"Non è stata una bella cosa da parte di Sarri rivelare in pubblico che alcuni giocatori del Napoli gli mandano messaggi privati dicendo cose diverse da quelle dette nelle interviste".

Su Roberto Insigne

"Felice che Roberto Insigne resti con noi anche il prossimo anno, abbiamo parlato tanto a fine anno. Lui vuole andare in Serie A, ma nella sua testa c'è tanta voglia di ripartire".

Sull'amichevole Napoli-Benevento e il futuro

"Felice di incontrare di nuovo i miei ex compagni di squadra in estate per l'amichevole. Tra cinque anni dove mi vedo? Al momento non lo so e non ho progetti, finché il fisico regge giocherò sempre e mi metterò a disposizione per dare il massimo".

Sul 'Nuovo Maggio'