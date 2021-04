Benevento, il sindaco Mastella: "Della Valle voleva comprare il Napoli tempo fa. Per gli azzurri Champions possibile"

Ultime notizie calcio Napoli - Clemente Mastella, sindaco di Benevento, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da NapoliMagazine:

“Napoli-Inter è molto bella. Il Napoli ha la possibilità di accedere alla Champions. L'inter gioca male ma galoppa davanti. Forse dice bene Conte quando parla poco di estetica. Il gioco italiano è quello del catenaccio. Siamo sempre stati esaltati dalla difesa e meno dell'attacco, questa è la verità. Il calcio è una droga. Quando ti liberi da certe tossine, ti senti meglio. Oggi Della Valle guarda le cose con maggior distacco ma è sempre attento. Lui pensò anche di acquistare il Napoli tempo fa. Le cifre però erano veramente imbarazzanti, troppo elevate. Vediamo la luce? Dobbiamo iniziare a sperare che si esca da questo tunnel. Oggi noi a Benevento non abbiamo fatto vaccini. Dovrebbero arrivare nel pomeriggio e riprenderemo le somministrazioni. Non vorrei che gli americani recuperassero milioni di vaccini con la scusa nostra delle problematiche del Johnson&Johnson. Benevento? La salvezza sarebbe come lo scudetto. Se lo meriterebbero Inzaghi e i giocatori".