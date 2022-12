Benevento, il Sindaco Mastella: "Aiuti Governo al calcio? C'è un equivoco, sembra si voglia far fallire i Lotito ed i De Laurentiis. Su Napoli e Scudetto..." | ESCLUSIVA

Ultime notizie. Clemente Mastella, politico e Sindaco di Benevento, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 79 Digitale Terrestre).

Intervista Mastella

Aiuti del Governo al calcio? Il calcio non è un impianto effimero, perchè regala tantissimi posti di lavoro. Qui non si tratta di non pagare, ma di rateizzare il dovuto. Io non vedo questa sorta di populismo sulla manovra che si sta per porre in atto, la reputo una scelta giusta perchè comunque pagheranno il dovuto seppure in varie rate.

Tutela straordinaria rispetto ad altri settori? Non è così, in tanti stanno beneficiando della dilazione di pagamento. Il calcio è la seconda impresa nazionale, quindi è normale che ci sia molta attenzione. La maggior parte dei club italiani sono tutti a capitale straniero, se vogliamo questo allora dobbiamo far fallire i vari Lotito e De Laurentiis, siamo sicuri di volerlo?

Fiorentina che già aveva i conti in ordine? Non è da biasimare se si lamenta, però poi c'è sempre una sorta di condono mascherato. Il prossimo anno magari sarà Commisso a pagare in maniera dilazionata".

Sul Napoli: "Spalletti deve motivare nuovamente i giocatori dopo la sosta, c'è bisogno di rialzare i ritmi per evitare di scivolare. Tutti noi ci auguriamo che la stagione possa finire nel migliore dei modi. Scudetto? Non lo dico per scaramanzia. De Laurentiis dal punto di vista dei conti ha fatto un gradissimo lavoro, trovando poi giocatori incredibili".