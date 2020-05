Benevento, il dott. Salvatori: "Inconcepibile giocare alle 16,30! Bisogna programmare la preparazione in base al rischio infortuni"

Ultime Serie A - Stefano Salvatori, medico del Benevento, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Il rischio infortuni alla ripresa è la nostra preoccupazione principale. E' fondamentale un dosaggio dei carichi e abbiamo cercato di studiare la tempistica minima per arrivare a una forma fisica accettabile alla ripresa. Gli infortuni avranno un impatto importante e chi avrà la rosa lunga sarà avvantaggiato. La nostra classifica ci permette di gestire la situazione correndo meno rischi possibile. Dobbiamo controllare aspetti degli atleti anche al di fuori dal centro sportivo perchè lontano dal campo di calcio si corrono i rischi maggiori per il contagio. Le norme che stiamo adottando e volute dal protocollo permettono che il calcio possa ripartire in sicurezza. Giocare alle 16,30 in giornate e posti molto caldi non mi trova d'accordo. Sarebbe meglio un orario serale sia per la prestazione che per la perdita di liquidi. Trovo allucinante non prendere in considerazione di giocare tutti i match in contemporanea in serata".