Benevento, Foggia scherza: "Ero più forte io di Roberto Insigne. Glielo dico sempre"

Notizie Calcio - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Pasquale Foggia, ds del Benevento:

“Siamo carichi per la partita contro la Salernitana, è un derby e quindi una partita diversa dalle altre. E' una partita che aspettiamo tutti da affrontare nel migliore dei modi. Hetemaj è un giocatore forte per la A e siamo contenti d'averlo con noi, anche se non è stato semplice. Pasquale Foggia o Roberto Insigne? Sono più forte io, glielo dico sempre. Filippo Inzaghi? Vuole vincere ancora, è questa la sua forza, non si accontenta mai, ha dimenticato il passato da calciatore e vuole dimostrare di valere tanto come allenatore. Inzaghi è un allenatore molto preparato, con uno staff molto importante, come allenatore è uno che non molla nulla, sia durante la settimana che durante la partita. E' un punto di forza per lui e tutti quanti noi. Trasmette la sua fame e la sua voglia di voler vincere. Somiglia più ad Ancelotti o ad Allegri? Somiglia più a Pippo Inzaghi. Loro due hanno vinto e dimostrato di essere tra gli allenatori più importanti del mondo, Pippo ha quell'obiettivo, siamo contenti di potercelo godere. Ho vissuto un anno da calciatore a Salerno, è una piazza che ti trascina, passionale e vive di calcio. Ho ottimi ricordi, ma ne sono molto legato. Sampdoria? Ha cambiato allenatore, giocatori, si parla solo di situazioni societarie e destabilizza il quotidiano, mi dispiace per il momento di difficoltà, piazza molto bella, ci ho vinto un campionato e so quanta passione hanno i tifosi. Settore giovanile? Il Benevento punta molto su quello, abbiamo fatto esordire 8 giocatori tra Serie A e Serie B. E' più forte Ciccio Foggia o Pasquale Foggia? Dicono tutti mio padre".