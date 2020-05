Benevento, Foggia: "Llorente per noi sarebbe il top, parla la sua carriera... Gaetano? E' ancora presto"

Ultime notizie calcio Napoli - Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"L’obiettivo di tutti è quello di chiudere sul campo una annata, magari portando a casa un obiettivo per il quale si è lottato una stagione intera. Giro di campo di Maggio in Napoli-Benevento? Ha il diritto, per l’uomo che è e per il professionista che è, di chiudere alla grande. Si prenderà le soddisfazioni che merita. Llorente? Due anni fa ha disputato la finale di Champions League. Per lui parla la sua carriera, per noi rappresenterebbe il top. Gaetano? Ha grande qualità ma è ancora presto ed ha una grande prospettiva”.