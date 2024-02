Belpietro: "Geolier? Il video della sua canzone è in stile Gomorra: armi, coltelli, violenza"

"Con Geolier la tv di Stato fa una pessima figura" scrive Maurizio Belpietro nel suo editoriale sulle pagine de La Verità:

"Però, per capire meglio Geolier e come, pur cantando in napoletano stretto, fosse riuscito a incantare le giurie, ho guardato il video ufficiale di I p’ me, tu p’ te. Beh, se volete vedere riuniti in pochi minuti tutti gli stereotipi di un amore tossico, con la violenza, le armi e la folle corsa in auto, nella clip di Geolier troverete tutto. Vedrete un giovane che agita la pistola, sfonda una porta a colpi di pugni, una ragazza che agita minacciosa il coltello, il canto di Geolier con uno sfondo di fuochi e crocifissi, e la vettura lanciata a tutta velocità fino al ribaltamento dell’auto. In poco tempo passa davanti agli occhi tutto ciò che un genitore teme".