Bellucci: "Raspadori mi piace tantissimo per come accetta la panchina, è difficile tenerlo fuori"

Claudio Bellucci è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Raspadori mi piace tantissimo, anche se stava facendo bene al posto di Osimhen, quando Victor è tornato e lui è andato di nuovo in panchina non ha cambiato il suo atteggiamento. E' difficile tenere uno come Jack fuori, è ripartito più forte di prima per come sta facendo già bene in Turchia. E' uno che riesce a dare il massimo sempre, anche in amichevole.