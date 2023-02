Bellucci: "Osimhen ha strapotere fisico, si sente in grazia di Dio! Kvaratskhelia espone a falli da penalty"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex attaccante del Napoli Claudio Bellucci, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il Napoli ha mostrato una continuità incredibile di gioco e di risultati, è lì davanti strameritatamente e ha fatto il vuoto con la costanza. L’ambiente si è compattato con Spalletti e la squadra, dopo l’addio di alcuni giocatori fondamentali non era facile ma i nuovi hanno avuto rendimento migliore. Questo grande vantaggio è meritato.

Il Napoli riesce a mettere sotto pressione l’avversario in qualsiasi momento, se recupera nella trequarti avversaria tenere Kvaratskhelia in area di rigore ti espone anche a falli da penalty. Sul terzo gol il Napoli è quasi entrato in porta col pallone, gli attaccanti che rincorrono sono fondamentali e si è visto anche nel derby di Milano. Osimhen ha uno strapotere fisico e si sente in grazia di Dio anche perchè il Napoli sfrutta le sue caratteristiche”