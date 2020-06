Bellucci: "Mi rivedo molto in Mertens, per noi piccoletti la forma fisica arriva presto. Porte chiuse? C'erano pochi sorrisi ieri..."

Ultime calcio Napoli - Claudio Bellucci è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Bellucci

"Mi rivedo in Mertens, Lukaku ha un fisico enorme. I piccoletti hanno bisogno di meno tempo per entrare in forma, chi ha più fisico può avere maggiori difficoltà. Ronaldo, per esempio, ieri ha avuto difficoltà nell'intensità. La confidenza con la palla è mancata tanto ai calciatori, gli allenamenti non bastano, servono le gare. Ieri c'erano pochi sorrisi, erano tutti in tensione ma è normale vista la situazione e le porte chiuse".