Bellucci: "Juliano mi insegnò cosa vuol dire essere capitano del Napoli. Conte sostituirà Neres così"

Claudio Bellucci, allenatore, è intervenuto quest'oggi ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal. Ecco quanto riportato dal comunicato stampa dell'emittente radiofonica:

"Contro la Lazio secondo me Conte sostituirà Neres con Raspadori come seconda punta a girare attorno a Lukaku cambiando modulo, o magari lasciandolo sull'esterno. L'assenza del brasiliano, però, peserà perché salta spesso l'uomo e crea difficoltà alle difese avversarie con la sua fantasia. L'affetto della piazza di Napoli nei nostri confronti è incredibile. Ho indossato anche altre maglie ma aver indossato la maglia azzurra lascia il segno, perché se qualcuno mi ferma per strada per farmi i complimenti è sicuramente un tifoso del Napoli. Su questo fammi ricordare una persona per me fondamentale: Totonno Juliano fu per me un punto di riferimento, lui mi ha insegnato che cosa significasse portare la fascia di capitano del Napoli".