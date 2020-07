Bellinazzo: "Proposta ADL per i diritti TV? Iniziativa realizzabile, ma servono interventi e riforme per colmare il gap con altri campionati"

Ultime notizie Napoli - Marco Bellinazzo, giornalista del quotidiano “Il Sole 24 Ore”, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Ci sono delle realtà interessate ai diritti televisivi della Serie A ma per entrare come soci della Lega Serie A, dividendo sia governance che ricavi. De Laurentiis invece vorrebbe la Lega a gestire i diritti televisivi, usando questi fondi come dei finanziatori. Sono due modelli che possono convergere ma il tema vero è legato al tipo di modello di business che si vuole costruire. Leggo positivamente queste iniziative e credo che possano essere realizzate ma servono interventi e riforme per rendere il prodotto calcio italiano più interessante. Così si può colmare il gap con gli altri campionati”.